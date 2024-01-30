رئيس الوزراء الإيطالي يعلن عن خطة تنمية طموحة بقيمة 5.59 مليار دولار لأفريقيا

(MENAFN
) كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، عن خطة تنمية شاملة لإيطاليا لأفريقيا، مقرر بدء تنفيذها باستثمارات تتجاوز 5.5 مليار يورو (حوالي 5.95 مليار دولار), وتم الإعلان عن ذلك خلال قمة استمرت يومًا وجمعت قادة من مختلف قارات أفريقيا, خلال هذه القمة، سيقوم وزراء إيطاليا بتقديم مجموعة من المبادرات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، بهدف تعزيز شراكات مفيدة للجميع.
كما أكدت ميلوني أن التركيز في أفريقيا يجب أن يكون على بناء علاقات حقيقية واستراتيجية بدلاً من الاستغلال, وفي تصريحات سابقة للصحافة، أكدت أن "الذي يجب القيام به في أفريقيا هو بناء تعاون وعلاقات استراتيجية جادة على قدم المساواة، وليس نهبًا", وشددت ميلوني على أهمية معالجة أسباب الجذب للهجرة، معبرة عن اعتقادها بأن الاستثمارات والتخطيط الاستراتيجي يلعبان دوراً حاسماً في الدفاع عن حق الأفراد في عدم الهجرة.
كذلك التزمت ميلوني بأن تكون أفريقيا أحد أولويات إيطاليا خلال فترة رئاستها الحالية لمجموعة الدول السبع, وأكدت التزام إيطاليا بتخصيص نسبة كبيرة من صندوق المناخ، تحديداً 70 بالمائة، لصالح القارة الأفريقية, ويعمل صندوق المناخ كبرنامج استثمار يهدف إلى دعم مشاريع بيئية دولية.
في حين تشير خطة التنمية الطموحة لإيطاليا إلى التفاني في تعزيز النمو المستدام والتعاون بين إيطاليا ودول أفريقيا, ومن خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وتأكيد المساواة في التعاون، تهدف إيطاليا إلى المساهمة في تقدم واستقرار القارة الأفريقية.
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