ميناء برشلونة يواجه تأخراً بسبب تحويل السفن حول أفريقيا بسبب توترات البحر الأحمر

(MENAFN
) ركز رئيس ميناء برشلونة، لويس سالفادو، يوم الاثنين الموافق 29 يناير, على التأخير الكبير في وصول السفن إلى الميناء الإسباني، والذي يتراوح بين عشرة وخمسة عشر يومًا, ويعزى هذا التأخير إلى ضرورة عبور السفن حول القارة الإفريقية لتجنب الهجمات المحتملة في البحر الأحمر, وأكد سالفادو في تصريحات للصحافة أن تأثير هذا التأخير يمتد إلى مختلف أنواع الشحن والشحنات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
كما تواجه برشلونة، المشهورة باستضافتها لمحطات تعامل مع شحنات الغاز الطبيعي المسال، عواقب مسار بحري متغير, وأوضح سالفادو أن التأخير يكون أقل نسبيًا بالنسبة للسفن التي تصل إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط الغربية، حيث تكون هذه الموانئ أقرب إلى نهاية المسار الممتد حول أفريقيا, ولاحظ قائلاً: "الموانئ في البحر الأبيض المتوسط الشرقي تتأثر أكثر، بينما تتأثر الموانئ على الجانب الغربي، مثل ميناءنا، بشكل أقل."
كذلك بدأت السفن في تحويل مسارها إلى طريق حول رأس الأمل في ديسمبر بسبب مخاوف أمان تتعلق بالهجمات المحتملة من جماعة الحوثيين في البحر الأحمر, ويضيف اختيار هذه الرحلة الطويلة عشرة إلى 14 يومًا إضافيًا إلى جدول الشحن ويترتب عليه تكاليف إضافية مقارنة بالممر التقليدي عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
في حين تأتي هذه التدابير الأمانية ردًا على هجمات مستهدفة على ممر بحري حيوي يتحمل حوالي 15 في المائة من حركة الملاحة العالمية, ويعتبر الممر المتأثر ممرًا حيويًا يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعل شركات الشحن تعيد توجيه سفنها لضمان سلامة العمليات البحرية, والتأخير الناتج يشكل تحديات لوجستية لموانئ مثل برشلونة، مما يؤثر على كفاءتها وأنشطتها الاقتصادية.
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