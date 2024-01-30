المزارعون يعرقلون حركة المرور في موانئ ألمانيا اعتراضاً على إصلاحات الضرائب الزراعية

(MENAFN
) في مظاهرة في ألمانيا, قام المزارعون بتنظيم إغلاقات على الطرق المؤدية إلى الموانئ الرئيسية، بما في ذلك ميناء هامبورغ البارز في الشمال, وأثار هذا الاحتجاج، الجزء من احتجاجات زراعية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا، بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تفيد المزارعين سابقًا, وحذرت شرطة هامبورغ من اضطرابات مرورية كبيرة في منطقة الميناء، مما أدى إلى عرقلة نسبية لحركة الشاحنات.
كما شهد احتجاج هامبورغ صفوفًا من المئات من الجرارات تسببت في فوضى في حركة المرور وسط المدينة، بينما تكشفت مظاهرة أمام محطة القطار, وفي الوقت نفسه، تعطل العمل في موانئ ألمانية أخرى، حيث قام المزارعون في ولاية سكسونيا السفلى بمنع الوصول إلى ميناء حاويات قرب فيلهلمسهافن, في بريمرهافن، أدى تجمع للمزارعين على طريق رئيسي إلى إبطاء ملحوظ في حركة المرور.
كذلك تكمن جذور هذه الاحتجاجات في معارضة المزارعين الألمان لإصلاح ضريبة الديزل الزراعية المقترح, ويهدف هذا الإصلاح إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها المزارعون، وتم تحديد موعد نهائي لتنفيذه في عام 2026, وقد تصاعد الاستياء مع تعثر المفاوضات بين النقابات والحكومة، مما دفع المزارعين إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجاتهم.
في حين لا تقتصر هذه الاحتجاجات على ألمانيا؛ حيث اكتسبت الحركة زخمًا وانتقلت إلى دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا وبولندا ورومانيا, وتعكس الإجراءات المنسقة عبر الحدود المخاوف المشتركة للمزارعين في مواجهة التغييرات المقترحة في سياسات الزراعة.
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