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بلينكن: أمريكا ستتابع الخطوات التي تتخذها وكالة الأونروا

1/30/2024 1:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن واشنطن ستدرس بعناية الخطوات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستجابة لما وصفها بلينكن بمزاعم "مقلقة للغاية" بمشاركة موظفين منها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.


وقالت واشنطن إنها ستعلق مؤقتا تمويلا إضافيا موجها للأونروا بعد تقديم إسرائيل معلومات تزعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجوم.


وقال بلينكن في مؤتمر صحفي "من الضروري أن تقوم الأونروا على الفور بالتحقيق كما قالت، وأن تحاسب المسؤولين، وأن تراجع إجراءاتها".


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