كتائب القسام تتهم قوة خاصة من المستعربين باغتيال عدد من مقاتليها في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام أن قوة خاصة من المستعربين تسللت إلى مستشفى ابن سينا واغتالت عدد من مقاتلي الكتائب.
وقال مراسل الجزيرة في وقت سابق إن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وأوضح أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة.
وأكد المراسل انسحاب القوة الإسرائيلية التي نفذت عملية الاغتيال.
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