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كتائب القسام تتهم قوة خاصة من المستعربين باغتيال عدد من مقاتليها في جنين

1/30/2024 1:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام أن قوة خاصة من المستعربين تسللت إلى مستشفى ابن سينا واغتالت عدد من مقاتلي الكتائب.


وقال مراسل الجزيرة في وقت سابق إن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وأوضح أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة.


وأكد المراسل انسحاب القوة الإسرائيلية التي نفذت عملية الاغتيال.

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