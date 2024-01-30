جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا

جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا
التاريخ
1/30/2024 1:08:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم الجيش الإسرائيلي تصفية خلية من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين، وقال إن الخلية اختبأت داخل مستشفى ابن سينا وكانت تخطط لتنفيذ "عملية تخريبية".
من جهتها أعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام أن قوة خاصة من المستعربين تسللت إلى مستشفى ابن سينا واغتالت عدد من مقاتلي الكتائب.
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