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جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا

1/30/2024 1:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زعم الجيش الإسرائيلي تصفية خلية من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين، وقال إن الخلية اختبأت داخل مستشفى ابن سينا وكانت تخطط لتنفيذ "عملية تخريبية".


من جهتها أعلنت كتيبة جنين بكتائب القسام أن قوة خاصة من المستعربين تسللت إلى مستشفى ابن سينا واغتالت عدد من مقاتلي الكتائب.


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