Tuesday, 30 January 2024 10:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعميم هام صادر عن الجامعة الأردنية اعتبارا من اليوم الثلاثاء

1/30/2024 1:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عمّم رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، بتعديل ساعات الدوام للموظفين والإداريين في جميع كليات الجامعة ووحداتها الإدارية.
بحيث تبدأ ساعات الدوام الرسمي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثالثة عصرًا اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 15 شباط 2024 .
وتعود ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الرابعة مساءً اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 18 شباط 2024 باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك فيتم تنسيق اوقات الدوام مع اداراتها مباشرة .




MENAFN30012024000208011052ID1107784173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث