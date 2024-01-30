اعلان هام للمستفيدين من المكرمة الملكية السامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
دعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية / فرع المكرمة الملكية السامية الطلبة المستجدين في السنة الأولى، الذين تم ابتعاثهم على حساب المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2023-2024، إلى مراجعة فروع بنك القاهرة عمان لاستلام مخصصاتهم المالية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
كما دعت المديرية طلاب السنوات السابقة إلى مراجعة البنك لاستلام مبلغ 20 دينار لحملة البكالوريوس ومبلغ 10 دنانير لحملة الدبلوم المتوسط.
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