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اعلان هام للمستفيدين من المكرمة الملكية السامية

1/30/2024 1:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية / فرع المكرمة الملكية السامية الطلبة المستجدين في السنة الأولى، الذين تم ابتعاثهم على حساب المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2023-2024، إلى مراجعة فروع بنك القاهرة عمان لاستلام مخصصاتهم المالية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
كما دعت المديرية طلاب السنوات السابقة إلى مراجعة البنك لاستلام مبلغ 20 دينار لحملة البكالوريوس ومبلغ 10 دنانير لحملة الدبلوم المتوسط.




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