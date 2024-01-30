الاحتلال يعتقل 3 شبان شرق قلقيلية
التاريخ
1/30/2024 1:08:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من عزون والنبي الياس شرق قلقيلية.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت الشابين بهاء عدوان، وعبد الله رضوان، كما اقتحمت قرية النبي الياس واعتقلت الشاب عدي حنون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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