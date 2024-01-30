الكشف عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار في أمريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الاثنين، عن اتهامات جنائية ضد شخصين واعتراف شخص ثالث بتهمة تنظيم مخطط احتيال في العملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار يُعرف باسم HyperFund، بالإضافة إلى أسماء أخرى.
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الامريكية في دعوى مدنية ذات صلة، اثنين من هؤلاء الأفراد بتورطهم في المخطط الهرمي المزعوم.
وقالت مساعدة المدعي العام بالإنابة من القسم الجنائي بوزارة العدل نيكول أرجنتيري، إن المتهمين الثلاثة الذين اتهمتهم وزارة العدل زعموا زوراً أن المستثمرين في HyperFund سيحصلون على "عوائد كبيرة مدفوعة من عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي لم تكن موجودة في الواقع".
بدوره، قال المدعي العام الأميركي لولاية ميريلاند إريك بارون، إن "مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل".
MENAFN30012024000208011052ID1107784170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.