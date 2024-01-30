الكشف عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الاثنين، عن اتهامات جنائية ضد شخصين واعتراف شخص ثالث بتهمة تنظيم مخطط احتيال في العملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار يُعرف باسم HyperFund، بالإضافة إلى أسماء أخرى.



واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الامريكية في دعوى مدنية ذات صلة، اثنين من هؤلاء الأفراد بتورطهم في المخطط الهرمي المزعوم.



وقالت مساعدة المدعي العام بالإنابة من القسم الجنائي بوزارة العدل نيكول أرجنتيري، إن المتهمين الثلاثة الذين اتهمتهم وزارة العدل زعموا زوراً أن المستثمرين في HyperFund سيحصلون على "عوائد كبيرة مدفوعة من عمليات تعدين العملات المشفرة، والتي لم تكن موجودة في الواقع".



بدوره، قال المدعي العام الأميركي لولاية ميريلاند إريك بارون، إن "مستوى الاحتيال المزعوم هنا مذهل".