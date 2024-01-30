آخر تطورات تساقط زخات الثلوج في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون في شمال المملكة غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المرتفعات الجبلية العالية ستشهد زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية ومع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في كافة المناطق وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق مما يؤدي الى اثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وأضافت أن الغيوم ليلا تزداد تدريجيا خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة و يتجدد هطول الامطار في المناطق الشمالية ويمتد في ساعات الليل المتأخرة الى المناطق الوسطى،قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون احيانا ممزوجة بالمطر، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وحذرت من خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات متأخرة من الليل في شمال ووسط المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري وزخات الثلج الممزوجة بالمطر.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.