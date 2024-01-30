قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وعلى مدى ساعات الليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية واعتدت على مواطنين فيها.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة نحو مخيم طولكرم بالضفة الغربية.
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