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الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل فلسطينيين

1/30/2024 12:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.


وأفادت مصادر، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال الشاب مؤيد سامي الشربي، وأيسر بلال رباح الفضيلات.


ودارت مواجهات بين الشبان مع قوات الاحتلال التي أطلقت النار والغاز المدمع دون أن يبلغ عن إصابات.


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