الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل فلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات.
وأفادت مصادر، باقتحام الاحتلال مخيم العروب، ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، واعتقال الشاب مؤيد سامي الشربي، وأيسر بلال رباح الفضيلات.
ودارت مواجهات بين الشبان مع قوات الاحتلال التي أطلقت النار والغاز المدمع دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN30012024000208011052ID1107784095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.