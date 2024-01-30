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النفط يرتفع عالمياً على خلفية المخاوف الجيوسياسية

1/30/2024 12:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 % إلى 82.65 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.4% إلى 77.09 دولار للبرميل.


وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار يوم أمس الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني.


وتأتي مكاسب أسعار النفط قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاً يستمر اليوم وغداً.

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