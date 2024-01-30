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بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

1/30/2024 12:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن القوات الأميركية في سوريا تم استهدافها بالصواريخ، أمس الاثنين، بعد مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة قرب قاعدة التنف فب سوريا.


وأعلن المسؤول العسكري الأميركي أنه أطلقت عدة صواريخ على القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة الشدّادي بسوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البنى التحتية" في إشارة إلى القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.


وتعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف لـ165 هجوما على الأقل منذ منتصف أكتوبر - 66 مرة في العراق و98 مرة في سوريا ومرة في شرق الأردن- بمسيرات هجومية وصواريخ وقذائف هاون وصواريخ بالستية قريبة المدى" كما ذكر المسؤول العسكري.


وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي البلدين.

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