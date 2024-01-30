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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

1/30/2024 12:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية مسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأثنين، 224 نقطة ليصل إلى 38333 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.




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