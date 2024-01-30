ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية مسجلة أرقاما قياسية جديدة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد .
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأثنين، 224 نقطة ليصل إلى 38333 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 172 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.
MENAFN30012024000208011052ID1107784091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.