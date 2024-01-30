اسواق العالم تستعد لاسبوع حافل بالقرارات أهمها اتجاه الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد المستثمرون في أسواق الأسهم العالمية لأسبوع حافل من القرارات الاقتصادية والنتائج الاقتصادية، أبرزها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.



ومن المُقرر أن يُعلن الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية غداً الأربعاء، مع عدم توقع المتداولين خفض أسعار الفائدة، يتبعه بنك إنجلترا بإعلان قراره يوم الخميس.



ويشير صانعو السياسة الفيدراليون إلى أنهم قريبون من خفض أسعار الفائدة من خلال تعديل لهجتهم في البيان الذي يصدرونه بعد كل اجتماع، فيما زال بيانهم يشير إلى أنهم على استعداد للنظر في فرض زيادات أكثر في أسعار الفائدة، حيث يشير تغيير هذه اللهجة أو التخلي عنها إلى نهج جديد يركز على خفض أسعار الفائدة.



ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، في محاولة لإبطاء الاقتصاد من أجل فرض سيطرة كاملة على التضخم.



بينما أظهر تقرير يوم الجمعة الماضية أن أداء مقياس التضخم الذي يفضل الفيدرالي استخدامه كان بالضبط كما كان متوقعاً في ديسمبر، وبلغ التضخم الإجمالي بهذا المقياس 2.6 %خلال الشهر.

وسيشهد هذا الأسبوع مجموعة أخرى من أرباح الشركات، بما فيها كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.