أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنذرت أمانة عمّان الكبرى، موظفين، بالفصل من العمل في حال تخلفهم عن العودة لعملهم.
وقالت الأمانة، في إعلان عبر الصحف اليومية للموظفين، "بما أنكم تغيبتم عن مركز عملكم مدة تزيد عن 10 أيام متتالية دون عذر مشروع. فأنني أنذركم بضرورة العودة إلى عملكم خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان وإذا تخلفتم عن العودة سيتم فصلكم".
MENAFN30012024000208011052ID1107784088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.