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أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

1/30/2024 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنذرت أمانة عمّان الكبرى، موظفين، بالفصل من العمل في حال تخلفهم عن العودة لعملهم.


وقالت الأمانة، في إعلان عبر الصحف اليومية للموظفين، "بما أنكم تغيبتم عن مركز عملكم مدة تزيد عن 10 أيام متتالية دون عذر مشروع. فأنني أنذركم بضرورة العودة إلى عملكم خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان وإذا تخلفتم عن العودة سيتم فصلكم".





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