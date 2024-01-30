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قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا بجنين

1/30/2024 12:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اغتالت قوة خاصة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.


وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.


ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.


وبذلك يرتفع إلى 62 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 381 شهيدا.


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