السفير محمد العرابى: إسرائيل لم تتمكن من تحرير أي رهائن بالقوة

MENAFN - Youm7) قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لم تنجح في هدفها بشأن القضاء على حماس، لافتًا إلى أنها ستظل رقمًا قويًا فى المعادلة الفلسطينية، خاصة أن سلطة الاحتلال وضعت أهدافًا غير واقعية تنم عن التخبط من قبل الإدارة التى بدأت تفقد توزانها، فحماس بالمقاييس العسكرية خاضت معارك ناجحة على أرض الواقع، وأثبتت وجودها.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني التي أعلنت عنه حكومة نتنياهو، أكد "العرابي"، في حديث لليوم السابع،

أن تل أبيب تسعى لتحرير الرهائن، لكنها أخفقت في ذلك حتى الوقت الراهن، وخير دليل أن صفقات تبادل الأسرى كانت هى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، فلم يتم تحرير رهينة واحدة بالقوة، ومن تم تحريرها بالقوة عادت إلى إسرائيل جثة.

وحول أهم النقاط التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية، أشار إلى أن المقاوم الفلسطينى لديه عقيدة فهو على استعداد للموت من أجل تحرير أرضه، وهذا ما يغيب عن الجندى الإسرائيلى، لذا نجد لأول مرة القادة العسكريين يبالغون فى استخدام شعارات الحماس، وهذا ما كان يغيب عن القادة الإسرائيليين، كما أن المقاومة تمتلك أهدافا محددة وأكثر واقعية من قوات الاحتلال، لذا نجد عمليات المسافة صفر التى كشفت عن فشل عسكرى كبير فى جيش الاحتلال.



