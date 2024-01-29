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الزراعة تبدأ تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى.. تفاصيل

1/29/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Youm7) تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حاليًا الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وخطة الدولة التي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، لحماية منظومة الأمن الغذائي القومي.



ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله .



وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .



وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.














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