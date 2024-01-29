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العراق يؤكد رفضه التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية

1/29/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية ،داعية إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة .

وأعربت الخارجية العراقية، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)،عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة.


وشددت على رفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، مؤكدة ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة.








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