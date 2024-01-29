فرنسا تدين عقد مؤتمر في القدس يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية بغزة

MENAFN - Youm7) أدانت فرنسا عقد مؤتمرالأحد، في مدينة القدس يروج لفكرة إقامة مستوطنات في غزة ونقل السكان الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدين انعقاد هذا المؤتمر الذي شارك فيه عشرات الوزراء من الحكومة الإسرائيلية، وتنتظر من السلطات الإسرائيلية أن تدين بوضوح هذه المواقف.



وفي هذا الصدد، أشارت فرنسا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها.



وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية، أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، مشددا على أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام بجانب إسرائيل.



