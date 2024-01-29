Tuesday, 30 January 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تدين عقد مؤتمر في القدس يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية بغزة

1/29/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت فرنسا عقد مؤتمرالأحد، في مدينة القدس يروج لفكرة إقامة مستوطنات في غزة ونقل السكان الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدين انعقاد هذا المؤتمر الذي شارك فيه عشرات الوزراء من الحكومة الإسرائيلية، وتنتظر من السلطات الإسرائيلية أن تدين بوضوح هذه المواقف.


وفي هذا الصدد، أشارت فرنسا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها.


وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية، أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، مشددا على أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام بجانب إسرائيل.








MENAFN29012024000132011024ID1107784044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث