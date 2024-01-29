مفوض عام الأونروا: مساعدات الوكالة قد تتوقف بسبب تعليق تمويلها من عدة دول

MENAFN - Youm7) قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "إنه لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".



وأكد لازاريني - في بيان وزعه مكتب الأونروا بالقاهرة، أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.



وأضاف: أن "الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق"، موضحا أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.



وكانت الأونروا قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر.. ولحماية قدرة الوكالة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، قامت بإنهاء عقود أولئك الموظفين وفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة دون أي تأخير.. وينظر في هذا الأمر مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.

