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الرئيس العراقي يؤكد أهمية ألا تكون بلاده ساحة للصراع

1/29/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين أهمية ألّا تكون بلاده ساحة للصراع، مشددا على ضرورة العمل لإدامة كل ما يحفظ للبلاد سيادتها واستقرارها وأمنها.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث آخر التطورات في العراق والمنطقة.



واستعرض الجانبان الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والخطط والمشروعات الحكومية للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء الشعب العراقي.












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