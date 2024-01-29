القضية الفلسطينية وغزة تتصدران أنشطة مجلس الأمن خلال الـ48 القادمة

MENAFN - Youm7) يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة تشاورية مغلقة تتحدث فيها السيدة سيجريد كاج كبير منسقى المساعدات الأنسانية و الأنشائية فى قطاع غزة وذلك بمقتضى القرار الأممي رقم 2712 الصادر في 15 نوفمبر 2023 الذى ينص على تولي السيدة سيجريد مهام منصبها فى الثامن من يناير الجارى و ان تقدم لمجلس الأمن الدولى تقريرا اوليا فى غضون 20 يوما من تعيينها فى هذا المنصب.



كما سيعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم جلسة نقاش مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية وذلك بناء على طلب من مندوب الجزائر فى المجلس .



و سيأتي اجتماع الأربعاء القادم عقب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الجاري و القاضى بانتهاك اسرائيل لإلتزاماتها ببنود المعاهدة الدولية لمكافحة الابادة العرقية فى غزة .



كما سيصوت مجلس الأمن الدولى اليوم على مسودة قرار بتجديد ولاية و مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى قبرص .



و سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية حول عمل مركز الأمم المتحدة الأقليمي للدبلوماسية الوقائية في وسط اسيا يتحدث فيها المدير العام للمركز كاها ايمناتزى حول عمل المركز على مدار العام 2023 .



كان مجلس الأمن الدولى قد استهل أنشطته الأسبوعية – الاثنين – بالاستماع فى جلسة خاصة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم اسعد خان حول انشطة المحكمة فيما يتعلق بالوضع فى دارفور و جرائم الحرب التى يحقق فيها جهاز الادعاء العام للمحكمة .



في ذات السياق .. تعقد اللجنة الأممية المعنية بمتابعة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 2206 اجتماعا غير رسمى ذو طبيعة تشاورية حول تقرير لجنة الخبراء الصادر فى اول ديسمبر 2023 ، وتقرر عقد هذا الاجتماع يوم الاربعاء القادم صباحا بتوقيت الولايات المتحدة



