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نظام غذائي صحى لمريض الفيبروميالجيا.. تعرف عليه

1/29/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) ‫الفيبروميالجيا هو اضطراب روماتيزمى يصيب النساء بشكل أكثر شيوعًا من الرجال ويتميز بوجود نقاط مؤلمة فى الجسم عند الضغط عليها، وفى معظم الحالات تبدأ الأعراض فى الظهور تدريجيًا وتزداد شدتها ببطء كما تترواح شدة الأعراض من البسيطة إلى الشديدة.



أسباب الفيبروميالجيا

1- هو مرض من الأمراض التى لا يمكن تشخصيها بسهولة

2- قد يكون للعوامل الوراثية دور فى الاصابة

3- قد تساهم العوامل النفسية مثل التوتر والقلق فى الاصابة .

3- قد تساهم العدوى الفيروسية أو الفطرية فى الإصابة.



أعراض الفيبروميالجيا :

1- ألم عضلى مزمن فى جميع أنحاء الجسم

2- التعب والارهاق

3- مشاكل فى النوم

4- صعوبة فى التركيز

5- عيون جافة

6- أعراض القولون العصبى

7- التيبس الصباحى



علاج الفيبروميالجيا

1- لايوجد علاج نهائى لها، ويركز العلاج على تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة

2- تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة



وبحسب معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة فهناك نظام غذاء صحى لمريض الفيبروميالجيا يجب اتباعه :



‎1-التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة .

‎2- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا3 مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز.

‎3- ممارسة الرياضة بانتظام

‎4- الحصول على قسط كافى من الراحة












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