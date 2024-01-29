Tuesday, 30 January 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكنيسة الأرثوذكسية تحيى ذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع الـ161 غدا الأربعاء

1/29/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع والملقب بـ"أبو الإصلاح" الـ161، يوم 31 يناير الجارى، حيث يعتبر صاحب سيرة متميزة فى تاريخ الكنيسة القبطية، وترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير لرئيس للدير وذلك لتقوته.



وأمتاز البابا كيرلس الرابع بالحكمة والرصانه الروحانية والمحبة للجميع، وخدم ككاهن لفترات وأرسل إلى أثيوبيا ليحصل بعض المشاكل التى كانت بين مصر وأثيوبيا، لأن أثيوبيا ككنيسة كانت تابعه للكنيسة القبطية وظل هناك حوالى سنة وأتم المهمة التى أرسل لها ونجح فى هذه المهمة ثم عاد إلى خدمته، ورحل البابا بطرس الجولى البطريرك الـ 109 وتشاوروا من سيصير البابا 110 وانقسم الأقباط إلى فريقين مؤيد للأب داود الأنطونى وفريق غير متحمس له، ولحل المشكلة رسم مطران عام وأصبح هو المتقدم بين أخوته المطارنة والأساقفة، وبدء الخدمة بكل اجتهاد وأمانة وأخلاص وبعد شهور تمموا رسامته كأب بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصار هو البابا 110 باسم البابا كيرلس الرابع.



وأثناء حبرية البابا كيرلس الرابع سافر إلى أثيوبيا، من أهم أعماله أستقبال المطبعة وكانت بعد المطبعة الأميرية الحكومية، وأيضًا إنشاء مدارس فنية وصناعية وكان أول من أهتم بإنشاء مدارس للبنات، وخدمته كانت مأثره جدًا رغم أن سنوات حبريته كانت سنوات معدودة ولكنه أجتهد جدًا وصنع نهضة فى حياة الكنيسة القبطية.
















MENAFN29012024000132011024ID1107784038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث