Tuesday, 30 January 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث بمعرض الكتاب اليوم

1/29/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، يعقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء ندوة حول " العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث ، وذلك فى قاعة بلازا 1.


وتأتى الندوة بحضور الدكتورة مروة زين العابدين، مدير برنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية والمشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فاحص اول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، ويدير الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة .


وفى ذات السياق، يواصل جناح المجلس القومى للمرأة استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات

وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.


ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات ، علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومى للمرأة المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض.


ويضم جناح المجلس مجموعة من اصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية و الرسم على الخزف و صناعة الصابون وصناعة الاكسسوار


و يضم جناح المجلس ركنا خاصا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.







MENAFN29012024000132011024ID1107784037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث