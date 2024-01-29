اليوم.. افتتاح معرض الجيزة الثانى للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

MENAFN - Youm7) تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بأحد الفنادق في حي الدقي، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

يشمل المعرض منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة، ويشارك فيه 30 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة حريصة على التعاون مع كل الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأشار محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، لافتًا أن المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.