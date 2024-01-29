موسكو تنفى تدخلها في الشئون الداخلية للولايات المتحدة

(MENAFN
- Youm7) نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، تدخل روسيا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنها لا تنتوي القيام بذلك.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن ذلك جاء خلال تعليق ريابكوف على عدد من الادعاءات بأن "موسكو تثير التوتر بين السلطات الفيدرالية الأمريكية وولاية تكساس"، مضيفًا: "هذه الاتهامات تتكرر باستمرار، في محاولة لإيجاد الأسباب لنَسْب التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة إلى روسيا... هذا لم يحدث، وغير موجود، ولن يحدث".
وتابع المسئول الروسي: "إن محاولات كَسْب نقاط سياسية عبر نَسْب بعض الأمور لروسيا هي نشاط يميز كلا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، ومن المحزن والمؤسف أن يكون موظفو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطين بارتكاب هذه الأمور".
كانت سلطات ولاية تكساس الأمريكية قد دخلت في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود، حيث تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.
وتصف الإدارة الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بولاية تكساس بأنها "غير دستورية وغير آمنة"، فيما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن مقترحات الإدارة الحالية -بقيادة الرئيس جو بايدن- لتأمين الحدود لا تساعد في وقف تدفق المهاجرين، معتبرا أن الوضع على الحدود الأمريكية سلاح دمار شامل يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
MENAFN29012024000132011024ID1107784035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.