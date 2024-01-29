موسكو تنفى تدخلها في الشئون الداخلية للولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، تدخل روسيا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أنها لا تنتوي القيام بذلك.



وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن ذلك جاء خلال تعليق ريابكوف على عدد من الادعاءات بأن "موسكو تثير التوتر بين السلطات الفيدرالية الأمريكية وولاية تكساس"، مضيفًا: "هذه الاتهامات تتكرر باستمرار، في محاولة لإيجاد الأسباب لنَسْب التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة إلى روسيا... هذا لم يحدث، وغير موجود، ولن يحدث".



وتابع المسئول الروسي: "إن محاولات كَسْب نقاط سياسية عبر نَسْب بعض الأمور لروسيا هي نشاط يميز كلا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، ومن المحزن والمؤسف أن يكون موظفو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطين بارتكاب هذه الأمور".



كانت سلطات ولاية تكساس الأمريكية قد دخلت في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود، حيث تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.



وتصف الإدارة الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بولاية تكساس بأنها "غير دستورية وغير آمنة"، فيما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن مقترحات الإدارة الحالية -بقيادة الرئيس جو بايدن- لتأمين الحدود لا تساعد في وقف تدفق المهاجرين، معتبرا أن الوضع على الحدود الأمريكية سلاح دمار شامل يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية.



