رئيس الاتحاد الأفريقى: السلام والاستقرار أساس تحقيق نمو اقتصادي مستدام

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، ورئيس جزر القُمر، غزالي عثماني، أن القمة الإيطالية - الإفريقية الأولى تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والقارة السمراء، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعلق آمالاً كثيرة على الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.



وقال غزالي - خلال القمة الإيطالية الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - إنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العالم يجب أن يكون هناك سلام واستقرار، مناشدًا لإيجاد حل نهائي للحرب الروسية الأوكرانية، وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي لا يصيب بقوة البلدان المعنية فحسب، بل العالم بأسره.



وأشار إلى حرص إيطاليا على التعاون الصريح والصادق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى المساهمة التي قدمتها إيطاليا إلى البلدان الأفريقية في مرحلة أزمة كورونا والدعم الكبير الذي ساهم في دمج الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين في سبتمبر الماضي.



وأعرب غزالي، عن ترحيبه بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وعن أمله في أن تتمكن إيطاليا من العمل على تسريع المبادرات الرئيسية لمجموعة السبع التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين بنية تحتية عالية الجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.