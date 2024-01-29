رئيس الاتحاد الأفريقى: السلام والاستقرار أساس تحقيق نمو اقتصادي مستدام

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، ورئيس جزر القُمر، غزالي عثماني، أن القمة الإيطالية - الإفريقية الأولى تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات التي تجمع بين إيطاليا والقارة السمراء، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعلق آمالاً كثيرة على الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.
وقال غزالي - خلال القمة الإيطالية الأفريقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - إنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العالم يجب أن يكون هناك سلام واستقرار، مناشدًا لإيجاد حل نهائي للحرب الروسية الأوكرانية، وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي لا يصيب بقوة البلدان المعنية فحسب، بل العالم بأسره.
وأشار إلى حرص إيطاليا على التعاون الصريح والصادق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى المساهمة التي قدمتها إيطاليا إلى البلدان الأفريقية في مرحلة أزمة كورونا والدعم الكبير الذي ساهم في دمج الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين في سبتمبر الماضي.
وأعرب غزالي، عن ترحيبه بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وعن أمله في أن تتمكن إيطاليا من العمل على تسريع المبادرات الرئيسية لمجموعة السبع التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين بنية تحتية عالية الجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
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