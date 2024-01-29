بوتين: استراتيجية التطوير التكنولوجي لعام 2035 لتعزيز سيادة موسكو ومينسك

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استراتيجية التطوير التكنولوجي الجديدة لعام 2035 تهدف لتعزيز سيادة روسيا وبيلاروسيا.



وقال بوتين ، في اجتماع مجلس الدولة الأعلى وفقا لما أوردته وكالة انباء (تاس) الروسية ، "إنه تم إعداد استراتيجية التطوير التكنولوجي الجديدة للدولة الاتحادية للفترة بحلول عام 2035 للموافقة عليها، والتي تحتوي على خطوات محددة لتعزيز السيادة التكنولوجية العامة بما في ذلك إطلاق مشاريع مشتركة كبرى لاستبدال الواردات وإنشاء منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة عالية".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكام اتفاقية دولة الاتحاد للفترة 2024-2026 المقدمة في اجتماع المجلس ، تركز على جعل التفاعل متعدد الجوانب أكثر نشاطا في مجمله بما في ذلك الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية ومجال المعلومات.



وفي سياق آخر .. قال نائب الرئيس الأول لشركة التعدين والمعادن الروسية (نوريلسك نيكل) سيرجي ستيبانوف اليوم "إنه من المتوقع أن تستمر المخاطر الجيوسياسية المعاكسة قائمة في عام 2024 وسيكون لها تأثير سلبي على عملياتنا".



وأوضح ستيبانوف ، في تصريحات صحفية ، أن "سياسة استبدال الواردات بدأت تؤتي ثمارها؛ وأن الشركة قامت باختبار معدات التعدين وتشغيلها تدريجياً من موردين جدد طوال العام الماضي".

ولفت إلى أن شركة التعدين الروسية العملاقة تتوقع أن يظل إنتاج المعادن لديها عند مستوى قريب من العام الماضي.. قائلا :"وفقا لتوقعاتنا، فإن مستوى إنتاج المعادن في المدى المتوسط سيكون قريبا من المستوى عام 2023"..مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي الفترة الأنسب لإصلاح الوحدات الرئيسية لتحقيق إنتاج أعلى في وقت لاحق.



وعن تخفيض إنتاج المعادن لدى "نوريلسك نيكل".. قال ستيبانوف : "إنه تم تخفيض إنتاجها من النيكل بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 209 آلاف طن متري ؛ وانخفض إنتاج النحاس بنسبة 2% إلى 425 ألف طن متري اعتبارًا من نهاية العام الماضي بسبب انخفاض درجة الخام والعمليات التي تم ضبطها لتحسين جودة كاثودات النحاس، فيما انخفض إنتاج البلاديوم بنسبة 4% ليصل إلى 2.69 مليون أوقية".



