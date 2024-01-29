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فريدة محمد تتوج ببطولة في كارول ويمولر للاسكواش بعد الفوز على فيروز أبو الخير

1/29/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Youm7) توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك في الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.



وفازت فريدة محمد في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 7-11, 11-8.



وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبات، هن: ندين شاهين، كنزي أيمن، هيا علي، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، سلمى هاني، هنا رمضان، وفريدة محمد.



من ناحية أخرى، فرض أبطال الاسكواش المصري،
علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، سيطرتهم بعد التتويج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيوم.












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