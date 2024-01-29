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كولر يطلب مشاهدة اللاعبين الغانيين فى مباراة ودية قبل التعاقد معهم

1/29/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Youm7) طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي تأجيل التعاقد مع أحد اللاعبين الغانيين الذين خضعوا للاختبار مع فريقي 2003 و2005 بقطاع الناشئين، لحين مشاهدة اللاعبين في مباراة ودية والحكم على مستواهم، سواء بإتمام التعاقد معهم أو صرف النظر عنهم.



واتفق مارسيل كولر مع مسئولي النادي الأهلي على تنظيم ودية لفريق الشباب بالنادي مع أحد فرق المظاليم، لتقييم مستوى اللاعبين الغانيين وتحديد من يصلح منهم للاستمرار مع الأهلي ومن يتم توجيه الشكر له، خاصة أن هناك أكثر من لاعب لفت نظر مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، أبرزهم ثنائي الهجوم، صمويل وأوموس.




على صعيد متصل، اقترب رضا سليم، لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الأسبوع المقبل بشكل تدريجي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي الذي خضع له الأيام الماضية للتعافي من إصابته بخلع في الكتف.












وبات رضا سليم على أعتاب المشاركة في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من الآن على أقصى تقدير، وستكون مشاركته في التدريبات تدريجية حتى لا تتجدد آلام الكتف، وسيكون هناك حرص شديد في تدريبات اللاعب بحيث يبتعد عن الإحتكاك بزملائه في الملعب ولا يلعب بخشونة.



وأجرى
رضا سليم
جراحة في الكتف خلال نوفمبر الماضي بعد إصابته في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بالدوري الأفريقي وخاض خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.



وعادت بعثة الأهلي من الإمارات مساء الأحد، عقب إقامة معسكر خارجي استمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.



وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات سيستأنف بعدها التدريبات بمشاركة عمر كمال عبد الواحد استعداداً للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة شباب بلوزداد منتصف فبراير المقبل بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.












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