أندية المحترفين تنتظر قرعة المرحلة الثانية غدا لتحقيق حلم الصعود للأضواء

MENAFN - Youm7) تنتظر أندية القسم الثانى أ "المحترفين" إجراء قرعة المرحلة الثانية غدا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، من أجل وضع كل فريق البرنامج التأهيلى للاعبيه، خاصة الأندية التي تنافس على الصعود، وقامت بالتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوى الحالي، على رأسها غزل المحلة الذى أبرم عددا من الصفقات القوية، بالإضافة للتعاقد مع أحمد عيد عبد الملك ليكون مديرا فنيا للفريق.

ونجح المحلة عقب التعاقد مع أحمد عيد في الفوز في المباراتين، حيث نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على النجوم بهدف دون مقابل، ثم عاد وفاز اليوم على دكرنس بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تُجرى قرعة أخرى لأصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان و دكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.



