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الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى كأس الرابطة

1/29/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم اليوم الثلاثاء، فريق الاتحاد السكندري، استعداداته لمواجهة إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.



وكان الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، قد استعان بالمباريات الماضية لفريق إنبي في كأس الرابطة، وأبرزها، مواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى إنبي قبل المواجهة المرتقبة.



ويستعد الاتحاد السكندري متصدر المجموعة الأولى، لمواجهة إنبي وصيف المجموعة الثالثة في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل.



اكتملت الأضلاع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.



وتأهلت فرق: الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.



وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:



الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء












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