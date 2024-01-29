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مودرن فيوتشر يضع خطة لخفض معدل أعمار الفريق ومنح الفرصة للشباب

1/29/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Youm7)


اتفق مسئولو مودرن فيوتشر مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، على وضع خطة للنزول بمعدل أعمار الفريق، ومنح الفرصة للشباب، وذلك لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.



وكان مودرن فيوتشر قد استهل الميركاتو الشتوي بضم ثلاثة لاعبين من شباب الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء، وهم: عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك.



وفتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء مع الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.



وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.



وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس وطوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.












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