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كأس موسم الرياض: الهلال السعودي يفوز على إنتر ميامي الأمريكي في مباراة مثيرة

1/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 1 (كونا) -- فاز نادي الهلال السعودي اليوم الالثنين على فريق إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024 بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ الهلال على مجريات الشوط الأول حتى تمكن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز زميله عبدالله الحمدان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.
إلا أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز نجح في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الاول لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 34 قبل أن يعود لاعب الهلال البرازيلي ميشائيل ديلغادو ليعزز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني تمكن النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأمريكي من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ما أعطى فريقه معنويات سمحت له بتسجيل هدف التعادل سريعا عن طريق لاعبه الهندوراسي دافيد رويز في الدقيقة 55.
لكن كلمة الفصل كانت للفريق المضيف حيث تمكن البرازيلي مالكوم فيليبي من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 88.
وسيشهد ملعب (المملكة أرينا) الذي يعد من أبرز الوجهات الرياضية التي تم تدشينها اليوم ضمن مفاجآت موسم الرياض لقاء مرتقبا يجمع ميسي وكريستيانو رونالدو يوم الخميس القادم ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024 في حين ستختتم البطولة بديربي الرياض بين الهلال والنصر في 8 فبراير حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة. (النهاية)

ع ش / ر ج



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