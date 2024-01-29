كأس موسم الرياض: الهلال السعودي يفوز على إنتر ميامي الأمريكي في مباراة مثيرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 1 (كونا) -- فاز نادي الهلال السعودي اليوم الالثنين على فريق إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024 بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب (المملكة أرينا) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ الهلال على مجريات الشوط الأول حتى تمكن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة قبل أن يعزز زميله عبدالله الحمدان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.
إلا أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز نجح في تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الاول لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 34 قبل أن يعود لاعب الهلال البرازيلي ميشائيل ديلغادو ليعزز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني تمكن النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأمريكي من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ما أعطى فريقه معنويات سمحت له بتسجيل هدف التعادل سريعا عن طريق لاعبه الهندوراسي دافيد رويز في الدقيقة 55.
لكن كلمة الفصل كانت للفريق المضيف حيث تمكن البرازيلي مالكوم فيليبي من تسجيل الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 88.
وسيشهد ملعب (المملكة أرينا) الذي يعد من أبرز الوجهات الرياضية التي تم تدشينها اليوم ضمن مفاجآت موسم الرياض لقاء مرتقبا يجمع ميسي وكريستيانو رونالدو يوم الخميس القادم ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2024 في حين ستختتم البطولة بديربي الرياض بين الهلال والنصر في 8 فبراير حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة. (النهاية)
ع ش / ر ج
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