وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنطقة الساحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير الخارجية أحمد عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني على هامش مشاركته ممثلا للرئيس عبدالمجيد تبون في القمة الإيطالية-الافريقية المنعقدة بالعاصمة روما".
وأوضح البيان أن "الوزيرين اغتنما فرصة اللقاء للتطرق إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا في منطقة الساحل الصحراوي".
كما جدد الوزير عطاف بهذه المناسبة "تهانيه لجمهورية إيطاليا على مبادرتها بعقد هذه القمة وعلى إطلاق خطة (ماتي) من أجل افريقيا" معربا عن "استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه الخطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة".
ويشارك عطاف في القمة الإيطالية-الافريقية ممثلا للرئيس الجزائري حيث أجرى في وقت سابق اليوم مشاورات مع نظرائه من بنين وموريتانيا وتونس ومدغشقر وكوت ديفوار بغرض التشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على دول وشعوب الدول الافريقية. (النهاية)
م ر / م م ج
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