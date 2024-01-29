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وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنطقة الساحل

1/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير الخارجية أحمد عطاف أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني على هامش مشاركته ممثلا للرئيس عبدالمجيد تبون في القمة الإيطالية-الافريقية المنعقدة بالعاصمة روما".
وأوضح البيان أن "الوزيرين اغتنما فرصة اللقاء للتطرق إلى عديد الملفات المتعلقة بعلاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا في منطقة الساحل الصحراوي".
كما جدد الوزير عطاف بهذه المناسبة "تهانيه لجمهورية إيطاليا على مبادرتها بعقد هذه القمة وعلى إطلاق خطة (ماتي) من أجل افريقيا" معربا عن "استعداد الجزائر للمساهمة في إنجاح هذه الخطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة".
ويشارك عطاف في القمة الإيطالية-الافريقية ممثلا للرئيس الجزائري حيث أجرى في وقت سابق اليوم مشاورات مع نظرائه من بنين وموريتانيا وتونس ومدغشقر وكوت ديفوار بغرض التشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية وما تطرحه من تحديات مشتركة على دول وشعوب الدول الافريقية. (النهاية)

م ر / م م ج




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