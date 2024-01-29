البيت الأبيض: الرئيس بايدن يدرس خيارات الرد على هجوم الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- كشف منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الاثنين أن الرئيس جو بايدن يدرس خيارات الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن مشيرا إلى أنه التقى مرتين مع فريق الأمن القومي منذ وقوع الهجوم.
وقال كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "لا نسعى للتصعيد لكننا بالتأكيد سنفعل ما هو مطلوب لحماية أنفسنا ومواصلة تلك المهمة والرد بشكل مناسب على هذه الهجمات" التي تتعرض لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
جاء ذلك غداة إعلان الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا وهو أول هجوم يؤدي إلى مقتل جنود أمريكيين ضمن سلسلة زادت على 150 هجوما ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي.
من جانبها أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) صابرينا سينغ ارتفاع عدد الإصابات في الهجوم إلى أكثر من 40 جريحا مشيرة إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى بغداد لتلقي العلاج.
وقالت سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن عدد الجرحى "مرشح للزيادة" مع ورود تقارير عن أعراض إصابات في الدماغ بين الجنود الموجودين في القاعدة.
وأضافت "أننا مازلنا نقيم ما حدث" موضحة أن القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط "تواصل التحقيق في هذا الهجوم ولأسباب تتعلق بأمن العمليات وحماية القوات لن نناقش المزيد من التفاصيل أو الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع هجمات مستقبلية".
وتابعت "لكننا نعلم أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية في المنطقة (..) تواصل فرقنا إجراء التحليل لكننا نعلم أن إيران تقف وراء ذلك (الهجوم)".
ومنذ 17 أكتوبر 2023 وحتى اليوم اليوم الإثنين شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 150 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. (النهاية)
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