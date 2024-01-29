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البيت الأبيض: الرئيس بايدن يدرس خيارات الرد على هجوم الأردن

1/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- كشف منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم الاثنين أن الرئيس جو بايدن يدرس خيارات الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن مشيرا إلى أنه التقى مرتين مع فريق الأمن القومي منذ وقوع الهجوم.
وقال كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "لا نسعى للتصعيد لكننا بالتأكيد سنفعل ما هو مطلوب لحماية أنفسنا ومواصلة تلك المهمة والرد بشكل مناسب على هذه الهجمات" التي تتعرض لها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر.
جاء ذلك غداة إعلان الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية بشمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا وهو أول هجوم يؤدي إلى مقتل جنود أمريكيين ضمن سلسلة زادت على 150 هجوما ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي.
من جانبها أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) صابرينا سينغ ارتفاع عدد الإصابات في الهجوم إلى أكثر من 40 جريحا مشيرة إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى بغداد لتلقي العلاج.
وقالت سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن عدد الجرحى "مرشح للزيادة" مع ورود تقارير عن أعراض إصابات في الدماغ بين الجنود الموجودين في القاعدة.
وأضافت "أننا مازلنا نقيم ما حدث" موضحة أن القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط "تواصل التحقيق في هذا الهجوم ولأسباب تتعلق بأمن العمليات وحماية القوات لن نناقش المزيد من التفاصيل أو الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع هجمات مستقبلية".
وتابعت "لكننا نعلم أن الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية في المنطقة (..) تواصل فرقنا إجراء التحليل لكننا نعلم أن إيران تقف وراء ذلك (الهجوم)".
ومنذ 17 أكتوبر 2023 وحتى اليوم اليوم الإثنين شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 150 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. (النهاية)

ع س ج / م م ج




MENAFN29012024000071011013ID1107784023

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