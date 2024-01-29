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كأس أمم آسيا في قطر تسجل رقما قياسيا بعدد الحضور الجماهيري

1/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 1 (كونا) –- أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر اليوم الاثنين ان نسخة هذه السنة سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري والذي بلغ 58ر068ر1 مشجعا حتى الآن وذلك خلال المباراة التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين في دورال16.
وأكدت اللجنة في بيان ان البطولة الآسيوية تواصل استقطاب حشود المشجعين مع بقاء 11 مباراة في جدول المباريات.
ونقل البيان تأكيد الرئيس التنفيذي للجنة جاسم الجاسم أن الإقبال الكبير والحضور الجماهيري القياسي الذي سجل في مباريات البطولة منذ انطلاقها شهادة على تميز قطر بقدرات تنظيمية عالية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وأضاف الجاسم ان قطر تؤكد مجددا مكانتها الرائدة باعتبارها مركزا جاذبا وعاصمة للرياضة العالمية وان البنية التحتية الحديثة والخبرة التشغيلية الواسعة اتثبت القدرة على تنظيم بطولات وفق أعلى المعايير المعتمدة والتي تتميز بسهولة الوصول لجميع فئات المشجعين مع الأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي التفاعلي من خلال برنامج حافل بأنشطة تثري تجربة الجماهير.
وتابع قائلا إنه "يسرنا أن نحقق الأرقام القياسية في فترة مبكرة من البطولة ومع بقاء 11 مباراة في جدول المنافسات" متوقعا المزيد من النتائج الاستثنائية خاصة مع مستويات الأداء التي تقدمها المنتخبات المشاركة.
وذكر البيان ان مباراة الافتتاح بين قطر حامل اللقب ومنتخب لبنان التي أقيمت في استاد (لوسيل) سجلت حضورا قياسيا بلغ 490ر82 ألف مشجع ما جعل منها المباراة الافتتاحية الأكثر حضورا في تاريخ كأس آسيا كما تعد المباراة التي سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري في أي مباراة للمنتخب القطري على أرضه.
كما حطمت البطولة القارية الأرقام القياسية على صعيد التفاعل الرقمي لتصبح واحدة من أكثر المواضيع شيوعا بين المشجعين عبر الفضاء الإلكتروني وخلال دور المجموعات حيث حصدت حسابات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة على وسائل التواصل الاجتماعي 689 مليون ظهور و5 ملايين مشاركة إضافة إلى 208 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو ما يشكل أعلى مستوى من التفاعل تحققه البطولة الآسيوية في تاريخها.
وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها لتحقق بذلك رقما قياسيا في احتضانها للحدث الكروي الآسيوي بعد 1988 و2011 كما يتنافس في النسخة ال18 الحالية 24 منتخبا من خلال 51 مباراة تقام في تسعة استادات.
وانطلقت البطولة في 12 من يناير الجاري وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / ر ج



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