كأس أمم آسيا في قطر تسجل رقما قياسيا بعدد الحضور الجماهيري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 29 - 1 (كونا) –- أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر اليوم الاثنين ان نسخة هذه السنة سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري والذي بلغ 58ر068ر1 مشجعا حتى الآن وذلك خلال المباراة التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين في دورال16.
وأكدت اللجنة في بيان ان البطولة الآسيوية تواصل استقطاب حشود المشجعين مع بقاء 11 مباراة في جدول المباريات.
ونقل البيان تأكيد الرئيس التنفيذي للجنة جاسم الجاسم أن الإقبال الكبير والحضور الجماهيري القياسي الذي سجل في مباريات البطولة منذ انطلاقها شهادة على تميز قطر بقدرات تنظيمية عالية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وأضاف الجاسم ان قطر تؤكد مجددا مكانتها الرائدة باعتبارها مركزا جاذبا وعاصمة للرياضة العالمية وان البنية التحتية الحديثة والخبرة التشغيلية الواسعة اتثبت القدرة على تنظيم بطولات وفق أعلى المعايير المعتمدة والتي تتميز بسهولة الوصول لجميع فئات المشجعين مع الأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي التفاعلي من خلال برنامج حافل بأنشطة تثري تجربة الجماهير.
وتابع قائلا إنه "يسرنا أن نحقق الأرقام القياسية في فترة مبكرة من البطولة ومع بقاء 11 مباراة في جدول المنافسات" متوقعا المزيد من النتائج الاستثنائية خاصة مع مستويات الأداء التي تقدمها المنتخبات المشاركة.
وذكر البيان ان مباراة الافتتاح بين قطر حامل اللقب ومنتخب لبنان التي أقيمت في استاد (لوسيل) سجلت حضورا قياسيا بلغ 490ر82 ألف مشجع ما جعل منها المباراة الافتتاحية الأكثر حضورا في تاريخ كأس آسيا كما تعد المباراة التي سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري في أي مباراة للمنتخب القطري على أرضه.
كما حطمت البطولة القارية الأرقام القياسية على صعيد التفاعل الرقمي لتصبح واحدة من أكثر المواضيع شيوعا بين المشجعين عبر الفضاء الإلكتروني وخلال دور المجموعات حيث حصدت حسابات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة على وسائل التواصل الاجتماعي 689 مليون ظهور و5 ملايين مشاركة إضافة إلى 208 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو ما يشكل أعلى مستوى من التفاعل تحققه البطولة الآسيوية في تاريخها.
وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها لتحقق بذلك رقما قياسيا في احتضانها للحدث الكروي الآسيوي بعد 1988 و2011 كما يتنافس في النسخة ال18 الحالية 24 منتخبا من خلال 51 مباراة تقام في تسعة استادات.
وانطلقت البطولة في 12 من يناير الجاري وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / ر ج
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