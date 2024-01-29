البيت الأبيض: المباحثات الجارية للتوصل لهدنة إنسانية جديدة في غزة بناءة بشكل كبير

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إن المباحثات الجارية للتوصل الى هدنة إنسانية جديدة في غزة "بناءة بشكل كبير" معتبرا أن الهدنة الجديدة تسعى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى حركة (حماس) وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين وتقليل عدد الضحايا المدنيين في القطاع.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز بالبيت الأبيض "ما نحاول العمل عليه هو هدنة إنسانية أخرى لمدة كافية تسمح بإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن".
وأضاف كيربي أنه يمكن الاستفادة من الهدنة "للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية".
وأوضح أنه "بالتأكيد عندما يكون هناك توقف في القتال فهذا يعني أنه سيكون هناك خفض في عدد الضحايا المدنيين وهو أحد أهدافنا أيضا".
وأشار إلى أن "الجهات الفاعلة في المنطقة تقوم بإجراء اتصالات" في إطار الجهود للتوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
في المقابل أكد كيربي "أننا غير متفائلين بشكل مفرط فيما يتعلق بنجاح مباحثات الهدنة إذ ندرك أن هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا على الصعيد الدبلوماسي".
ولفت الى أن المباحثات ونتائجها "قد تتأثر بالأحداث التي تجري في أماكن أخرى بالمنطقة" نافيا في نفس الوقت أن يكون هناك "أي سبب يجعل عملنا بشأن صفقة الرهائن يتأثر بما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بما نفعله بشأن ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع" بالإشارة إلى هجوم أمس بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وأكد "اننا سنقوم بالرد (على الهجوم) بينما نواصل العمل على صفقة الرهائن".
يذكر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت لثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه الأحدث على غزة والذي بدأ بعد شن حركة (حماس) الفلسطينية عملية (طوفان الأقصى) على مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر الماضي. (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN29012024000071011013ID1107784021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.