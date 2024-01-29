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البيت الأبيض: المباحثات الجارية للتوصل لهدنة إنسانية جديدة في غزة بناءة بشكل كبير

1/29/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إن المباحثات الجارية للتوصل الى هدنة إنسانية جديدة في غزة "بناءة بشكل كبير" معتبرا أن الهدنة الجديدة تسعى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى حركة (حماس) وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين وتقليل عدد الضحايا المدنيين في القطاع.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز بالبيت الأبيض "ما نحاول العمل عليه هو هدنة إنسانية أخرى لمدة كافية تسمح بإطلاق سراح عدد كبير من الرهائن".
وأضاف كيربي أنه يمكن الاستفادة من الهدنة "للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية".
وأوضح أنه "بالتأكيد عندما يكون هناك توقف في القتال فهذا يعني أنه سيكون هناك خفض في عدد الضحايا المدنيين وهو أحد أهدافنا أيضا".
وأشار إلى أن "الجهات الفاعلة في المنطقة تقوم بإجراء اتصالات" في إطار الجهود للتوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
في المقابل أكد كيربي "أننا غير متفائلين بشكل مفرط فيما يتعلق بنجاح مباحثات الهدنة إذ ندرك أن هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا على الصعيد الدبلوماسي".
ولفت الى أن المباحثات ونتائجها "قد تتأثر بالأحداث التي تجري في أماكن أخرى بالمنطقة" نافيا في نفس الوقت أن يكون هناك "أي سبب يجعل عملنا بشأن صفقة الرهائن يتأثر بما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع أو بما نفعله بشأن ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع" بالإشارة إلى هجوم أمس بمسيرة انتحارية على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وأكد "اننا سنقوم بالرد (على الهجوم) بينما نواصل العمل على صفقة الرهائن".
يذكر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي لمدة أربعة أيام ثم مددت لثلاثة أيام إضافية غير أن جهود تمديدها مجددا فشلت واستأنف الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه الأحدث على غزة والذي بدأ بعد شن حركة (حماس) الفلسطينية عملية (طوفان الأقصى) على مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر الماضي. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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