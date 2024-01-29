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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

1/29/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء يوم الإثنين 29 - 1 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء الموافق 30 - 1 - 2024 متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وضمن هذا السياق أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة وقياديي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية مؤكدا أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن مجددا ثقته برجال الأمن الذين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025.
وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر التزاما بنص المادة (140) من الدستور وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والعاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين.
وبمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لمونديال كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الرياضي المميز معربا عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والإداري وكل من ساهم في تحقيق الإنجاز متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التقدم والنجاح في المحافل الرياضية.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي بشأن صرف مكافآت مالية للاعبين نظير جهودهم التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الرياضي.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا عن المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة يعتبر خرقا لهذه الاتفاقية ومن جانبه أثنى مجلس الوزراء على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال مطالبا بضرورة العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلق دولة الكويت بشأن قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة مؤكدا في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن يوم أمس الأحد على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في الموقع مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت بإدانتها لكافة الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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