مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء يوم الإثنين 29 - 1 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء الموافق 30 - 1 - 2024 متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وضمن هذا السياق أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة وقياديي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية مؤكدا أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن مجددا ثقته برجال الأمن الذين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقرارها.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025.
وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر التزاما بنص المادة (140) من الدستور وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والعاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين.
وبمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لمونديال كأس العالم 2025 المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الرياضي المميز معربا عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والإداري وكل من ساهم في تحقيق الإنجاز متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التقدم والنجاح في المحافل الرياضية.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي بشأن صرف مكافآت مالية للاعبين نظير جهودهم التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الرياضي.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا عن المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة يعتبر خرقا لهذه الاتفاقية ومن جانبه أثنى مجلس الوزراء على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال مطالبا بضرورة العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلق دولة الكويت بشأن قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة مؤكدا في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن يوم أمس الأحد على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في الموقع مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت بإدانتها لكافة الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم. (النهاية)
ج ي / م ص ع
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