الأمين العام للناتو يعقد اجتماعات متفرقة مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- عقد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الاثنين لقاءات متفرقة في العاصمة واشنطن مع كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وجاءت هذه اللقاءات المتفرقة التي يعقبها لقاء مشترك بين الأمين العام والمسؤولين الأمريكيين الثلاثة في البنتاغون بعد أيام من مصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف وكذلك بعد أيام من إطلاق الناتو أكبر مناورات عسكرية في تاريخه منذ نهاية الحرب الباردة حسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وأكد الوزير أوستن الذي عاد اليوم الاثنين إلى وزارة الدفاع بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب مرضه بسرطان البروستات "التزام الولايات المتحدة بضمان القوة الدائمة" لحلف الناتو مشيرا إلى أن الحلف "لا يزال ثابتا بعد مرور عامين على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا" وفق تصريحات نشرتها وزارة الدفاع.
وأضاف أوستن أن الناتو "هو أقوى وأنجح تحالف في التاريخ (..) وسوف نبقي الأمر على هذا النحو" معتبرا أنه "أصبح أكثر قدرة في العام الماضي عندما انضمت فنلندا وأنا سعيد للغاية لأن البرلمان التركي صوت الأسبوع الماضي لصالح انضمام السويد ونتطلع إلى الترحيب بها".
وتترافق هذه اللقاءات مع استعداد الحلف لعقد اجتماع لوزراء الدفاع الشهر المقبل في بروكسل وقبل أشهر من القمة المقبلة في العاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى ال75 لتأسيسه.
من جانبه قال الوزير بلينكن إن "أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به خلال الأشهر القليلة المقبلة للتحضير للقمة" مضيفا "أعتقد أننا عقدنا اليوم جلسات جيدة للغاية مع الأمين العام".
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شتولتنبرغ في مقر الخارجية الأمريكية "أعتقد أن هذه ستكون القمة الأكثر طموحا منذ نهاية الحرب الباردة حيث ستظهر تكيف الناتو مع التحديات والتهديدات الجديدة سواء كانت روسيا أو بطرق مختلفة تماما مثل الصين أو المجال السيبراني أو الإرهاب".
وتابع أن "ما ترونه هو تحالف يجتمع (أعضاؤه) معا بطرق جديدة وأقوى للتأكد من أنه قادر على التعامل بفعالية مع تلك التحديات".
في غضون ذلك، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وشتولتنبرغ بموافقة تركيا الأخيرة على عضوية السويد في الحلف وأعربا عن رغبتهما المشتركة في رؤية السويد تنضم فعليا في أقرب وقت ممكن.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن شتولتنبرغ أشار إلى "دعم حلفاء الناتو الثابت لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
وأعلن أن الطرفين ناقشا "التخطيط لقمة الناتو في يوليو 2024 في واشنطن وتحسين الاستعداد العسكري للحلف حيث يسير عدد قياسي من الحلفاء على المسار الصحيح للوفاء بتعهد الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 بالمئة في عام 2024".
وأعرب سوليفان وشتولتنبرغ عن "قلقهما بشأن صادرات كوريا الشمالية ومشتريات روسيا من المعدات العسكرية لها فضلا عن استخدام روسيا لهذه المعدات ضد أوكرانيا".
وشدد الجانبان على "التزام الحلفاء المشترك بالاستعداد العسكري والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو". (النهاية)
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