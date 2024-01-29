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الأمين العام للناتو يعقد اجتماعات متفرقة مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن

1/29/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- عقد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الاثنين لقاءات متفرقة في العاصمة واشنطن مع كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
وجاءت هذه اللقاءات المتفرقة التي يعقبها لقاء مشترك بين الأمين العام والمسؤولين الأمريكيين الثلاثة في البنتاغون بعد أيام من مصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف وكذلك بعد أيام من إطلاق الناتو أكبر مناورات عسكرية في تاريخه منذ نهاية الحرب الباردة حسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وأكد الوزير أوستن الذي عاد اليوم الاثنين إلى وزارة الدفاع بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب مرضه بسرطان البروستات "التزام الولايات المتحدة بضمان القوة الدائمة" لحلف الناتو مشيرا إلى أن الحلف "لا يزال ثابتا بعد مرور عامين على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا" وفق تصريحات نشرتها وزارة الدفاع.
وأضاف أوستن أن الناتو "هو أقوى وأنجح تحالف في التاريخ (..) وسوف نبقي الأمر على هذا النحو" معتبرا أنه "أصبح أكثر قدرة في العام الماضي عندما انضمت فنلندا وأنا سعيد للغاية لأن البرلمان التركي صوت الأسبوع الماضي لصالح انضمام السويد ونتطلع إلى الترحيب بها".
وتترافق هذه اللقاءات مع استعداد الحلف لعقد اجتماع لوزراء الدفاع الشهر المقبل في بروكسل وقبل أشهر من القمة المقبلة في العاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى ال75 لتأسيسه.
من جانبه قال الوزير بلينكن إن "أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به خلال الأشهر القليلة المقبلة للتحضير للقمة" مضيفا "أعتقد أننا عقدنا اليوم جلسات جيدة للغاية مع الأمين العام".
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شتولتنبرغ في مقر الخارجية الأمريكية "أعتقد أن هذه ستكون القمة الأكثر طموحا منذ نهاية الحرب الباردة حيث ستظهر تكيف الناتو مع التحديات والتهديدات الجديدة سواء كانت روسيا أو بطرق مختلفة تماما مثل الصين أو المجال السيبراني أو الإرهاب".
وتابع أن "ما ترونه هو تحالف يجتمع (أعضاؤه) معا بطرق جديدة وأقوى للتأكد من أنه قادر على التعامل بفعالية مع تلك التحديات".
في غضون ذلك، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وشتولتنبرغ بموافقة تركيا الأخيرة على عضوية السويد في الحلف وأعربا عن رغبتهما المشتركة في رؤية السويد تنضم فعليا في أقرب وقت ممكن.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن شتولتنبرغ أشار إلى "دعم حلفاء الناتو الثابت لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
وأعلن أن الطرفين ناقشا "التخطيط لقمة الناتو في يوليو 2024 في واشنطن وتحسين الاستعداد العسكري للحلف حيث يسير عدد قياسي من الحلفاء على المسار الصحيح للوفاء بتعهد الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 بالمئة في عام 2024".
وأعرب سوليفان وشتولتنبرغ عن "قلقهما بشأن صادرات كوريا الشمالية ومشتريات روسيا من المعدات العسكرية لها فضلا عن استخدام روسيا لهذه المعدات ضد أوكرانيا".
وشدد الجانبان على "التزام الحلفاء المشترك بالاستعداد العسكري والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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