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منتخب كوت ديفوار يطيح بحامل اللقب ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

1/29/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب كوت ديفوار المضيف إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم بعد فوزه على حامل اللقب منتخب السنغال بالضربات الترجيحية (5 - 4) حيث انتهت المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم بالتعادل الإيجابي.
وتقدم منتخب السنغال في الشوط الأول من المواجهة بهدف دون مقابل عن طريق مهاجمه حبيب ديالو وذلك في الدقيقة الرابعة.
وانتظر منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة من ضربة جزاء نفذها متوسط الميدان فرانك كيسييه بنجاح في الدقيقة ال86.
ولجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية بعد شوطين إضافيين وابتسم الحظ للمنتخب الإيفواري (5 - 4) الذي أحدث المفاجأة بإقصائه حامل لقب النسخة الماضية وأحد أبرز المرشحين للتتويج بهذه الدورة.
وسيواجه منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي المقرر يوم السبت المقبل 3 فبراير الفائز في المواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء بين منتخبي بوركينا فاسو ومالي. (النهاية)

م ر / ر ج



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