منتخب كوت ديفوار يطيح بحامل اللقب ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب كوت ديفوار المضيف إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم بعد فوزه على حامل اللقب منتخب السنغال بالضربات الترجيحية (5 - 4) حيث انتهت المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم بالتعادل الإيجابي.
وتقدم منتخب السنغال في الشوط الأول من المواجهة بهدف دون مقابل عن طريق مهاجمه حبيب ديالو وذلك في الدقيقة الرابعة.
وانتظر منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة من ضربة جزاء نفذها متوسط الميدان فرانك كيسييه بنجاح في الدقيقة ال86.
ولجأ الفريقان إلى الضربات الترجيحية بعد شوطين إضافيين وابتسم الحظ للمنتخب الإيفواري (5 - 4) الذي أحدث المفاجأة بإقصائه حامل لقب النسخة الماضية وأحد أبرز المرشحين للتتويج بهذه الدورة.
وسيواجه منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي المقرر يوم السبت المقبل 3 فبراير الفائز في المواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء بين منتخبي بوركينا فاسو ومالي. (النهاية)
م ر / ر ج
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