وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء القطري يبحثان جهود تحقيق هدنة في غزة والإفراج عن الأسرى

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الاثنين لقاء في العاصمة واشنطن جرى خلاله بحث الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حركة (حماس).
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ "لا نزال نركز على أهدافنا الأساسية في المنطقة سواء فيما يتعلق بالصراع في غزة أو بالجهود الأوسع لبناء سلام وأمن دائمين حقا".
وأضاف "لتحقيق هذه الغاية أتيحت لي الفرصة اليوم للقاء رئيس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث الجهود الجارية لإخراج الرهائن وإيجاد هدنة ممدة".
ورأى الوزير بلينكن أن "هذا أمر بالغ الأهمية لكي نتمكن بعد ذلك من الوصول إلى الصيغة التي تحدثنا عنها لوضع نهاية دائمة لدائرة العنف التي شهدناها في المنطقة جيلا بعد جيل".
واعتبر أن "الفرصة متاحة لتحقيق ذلك بالفعل حيث تكون إسرائيل متكاملة تتمتع بعلاقات مع جميع جيرانها والتزامات أمنية وضمانات تحتاجها للتأكد من قدرتها على المضي قدما في السلام والأمن وسلطة فلسطينية يتم إصلاحها وطريق واضح إلى الدولة الفلسطينية".
وتابع أن "هذه الرؤية وتحقيقها يمكن أن يغيرا بشكل كبير الظروف الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين وجميع شركائنا في المنطقة وفي الوقت نفسه عزل عدد صغير من اللاعبين الذين لا يريدون الوصول إلى هناك" مشيرا في هذا السياق إلى إيران.
وفي وقت سابق من اليوم أوضح البيت الأبيض أن المباحثات الجارية للتوصل الى هدنة إنسانية جديدة في غزة "بناءة بشكل كبير" معتبرا أن الهدنة الجديدة تسعى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى (حماس) وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين وتقليل عدد الضحايا المدنيين في القطاع. (النهاية)
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