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وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء القطري يبحثان جهود تحقيق هدنة في غزة والإفراج عن الأسرى

1/29/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 1 (كونا) -- عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الاثنين لقاء في العاصمة واشنطن جرى خلاله بحث الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حركة (حماس).
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ "لا نزال نركز على أهدافنا الأساسية في المنطقة سواء فيما يتعلق بالصراع في غزة أو بالجهود الأوسع لبناء سلام وأمن دائمين حقا".
وأضاف "لتحقيق هذه الغاية أتيحت لي الفرصة اليوم للقاء رئيس الوزراء وزير خارجية قطر لبحث الجهود الجارية لإخراج الرهائن وإيجاد هدنة ممدة".
ورأى الوزير بلينكن أن "هذا أمر بالغ الأهمية لكي نتمكن بعد ذلك من الوصول إلى الصيغة التي تحدثنا عنها لوضع نهاية دائمة لدائرة العنف التي شهدناها في المنطقة جيلا بعد جيل".
واعتبر أن "الفرصة متاحة لتحقيق ذلك بالفعل حيث تكون إسرائيل متكاملة تتمتع بعلاقات مع جميع جيرانها والتزامات أمنية وضمانات تحتاجها للتأكد من قدرتها على المضي قدما في السلام والأمن وسلطة فلسطينية يتم إصلاحها وطريق واضح إلى الدولة الفلسطينية".
وتابع أن "هذه الرؤية وتحقيقها يمكن أن يغيرا بشكل كبير الظروف الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين وجميع شركائنا في المنطقة وفي الوقت نفسه عزل عدد صغير من اللاعبين الذين لا يريدون الوصول إلى هناك" مشيرا في هذا السياق إلى إيران.
وفي وقت سابق من اليوم أوضح البيت الأبيض أن المباحثات الجارية للتوصل الى هدنة إنسانية جديدة في غزة "بناءة بشكل كبير" معتبرا أن الهدنة الجديدة تسعى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى لدى (حماس) وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين وتقليل عدد الضحايا المدنيين في القطاع. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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