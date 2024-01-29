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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/29/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134839 واشنطن - منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي يكشف عن أن الرئيس جو بايدن يدرس خيارات الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن ويشير إلى أنه التقى مرتين مع فريق الأمن القومي منذ وقوع الهجوم.

3134794 باريس - المزارعون المحتجون في فرنسا يحاصرون العاصمة باريس من خلال إعلاق العديد من الطرق السريعة حيث حشدوا 1710 مزارعين في 25 نقطة على الطرق مستخدمين 1206 آلات زراعية بالاضافة الى تسجيل 25 حصارا في 16 مقاطعة.
3134840 الدوحة - اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر تعلن ان نسخة هذه السنة سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري والذي بلغ 58ر068ر1 مشجعا حتى الآن وذلك خلال المباراة التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين في دور ال16.
3134815 واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها أدرجت وزير داخلية النظام السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامج "مكافآت جرائم الحرب" التابع لها وذلك لضمان مثوله أمام العدالة الدولية. (النهاية)

ر ج



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