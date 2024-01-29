موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134839 واشنطن - منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي يكشف عن أن الرئيس جو بايدن يدرس خيارات الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن ويشير إلى أنه التقى مرتين مع فريق الأمن القومي منذ وقوع الهجوم.
3134794 باريس - المزارعون المحتجون في فرنسا يحاصرون العاصمة باريس من خلال إعلاق العديد من الطرق السريعة حيث حشدوا 1710 مزارعين في 25 نقطة على الطرق مستخدمين 1206 آلات زراعية بالاضافة الى تسجيل 25 حصارا في 16 مقاطعة.
3134840 الدوحة - اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر تعلن ان نسخة هذه السنة سجلت الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري والذي بلغ 58ر068ر1 مشجعا حتى الآن وذلك خلال المباراة التي جمعت منتخبي قطر وفلسطين في دور ال16.
3134815 واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها أدرجت وزير داخلية النظام السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامج "مكافآت جرائم الحرب" التابع لها وذلك لضمان مثوله أمام العدالة الدولية. (النهاية)
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