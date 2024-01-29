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مؤلف الملكة: الفيلم رسالته الضحك وكتابة الكوميديا صعبة وهالة صدقى جميلة

1/29/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث المؤلف أحمد رمزى عن كواليس وتحضيرات فيلم "الملكة " بطولة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، وقال أحمد رمزي في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "البداية إنى فكرت أكتب قصة فيلم عن سيدة أعمال تتعرض لمجموعة عقبات في البيزنس وطموحها يقودها للتورط في مشاكل مع رجل أعمال كبير واللى بيجسده الفنان باسم سمرة وفى الآخر بيقرب منها وبيقرر يساعدها".

وعن التعاون مع الفنانة هالة صدقي قال أحمد رمزي: "ده التعاون الثانى لى مع الفنانة هالة صدقي بعدما تعاونت معها في فيلم "النبطشى"، والتعاون كان جميل ومثمر وهالة صدقي فنانة جميلة والشغل معاها ممتع وباسم سمرة فنان كبير وإضافة لأي عمل وتشرفت بالعمل معه".

وعن الكتابة في الكوميديا قال رمزى: "أعتقد أن الكتابة في الكوميديا أصعب لأن عشان تضحك حد دى مسألة فى منتهى الصعوبة وعملية اختيار الموقف الدرامى يا تصيب يا تخيب من هنا بتظل الكوميديا هى الأصعب".

وتابع رمزى: "الرسالة الأولى والأخيرة من الفيلم هى الضحك الفيلم خفيف ولا يخلو من الرسالة اللي مفادها إن الأصدقاء الحقيقيين حاجة وأصدقاء البيزنس حاجة تانية يعنى في فرق بين الأصدقاء والمعارف والشغل، فمثلاً البطلة عندنا في الفيلم لما دخلت في مشكلة ملقتش حد جنبها غير صديقاتها من الطفولة".

فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.





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