إيرادات Aquaman And The Lost Kingdom تتخطى الـ 400 مليون دولار عالميًا

MENAFN - Youm7) تخطت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Aquaman ، الذى طرح تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom ، حاجز الـ 400 مليون دولار عالميا، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 412 مليونا و 702 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الماضى.

وانقمست الإيرادات بين 118 مليون و 102 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 294 مليونًا و 600 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.



