إيرادات Aquaman And The Lost Kingdom تتخطى الـ 400 مليون دولار عالميًا

(MENAFN
- Youm7) تخطت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Aquaman ، الذى طرح تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom ، حاجز الـ 400 مليون دولار عالميا، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 412 مليونا و 702 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الماضى.
وانقمست الإيرادات بين 118 مليون و 102 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 294 مليونًا و 600 ألف دولار بدور العرض العالمية.
فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).
ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.
واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.
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